Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, kündigte am Samstag an, dass das Repräsentantenhaus den überparteilichen Gesetzesentwurf des Senats ablehnen und stattdessen in dieser Woche über eine Massnahme abstimmen werde, die nur Israel hilft. «Die Vetodrohung des Präsidenten ist ein Akt des Verrats», sagte Johnson am Montagabend in einer Erklärung. «Mit der Drohung, ein Veto gegen die Hilfe für Israel und unsere Streitkräfte einzulegen, lässt Präsident Biden unseren Verbündeten in der Stunde der grössten Not im Stich.»