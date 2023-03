In seinem Haushalt am Donnerstag will Biden unter anderem Subventionen für Öl- und Gasfirmen sowie Kryptowährungen streichen. Das geht aus Unterlagen für die Haushaltsplanung hervor, die Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Geplant ist demnach auch eine Erhöhung der Strafen für Verstösse gegen das Arbeitsrecht. Im Gesundheitswesen will Biden nach Angaben des US-Präsidialamts die Medicare-Steuer auf Einkommen über 400.000 Dollar von 3,8 Prozent auf fünf Prozent anheben. Auch sollen die Befugnisse der Regierung zum Aushandeln von Medikamentenpreisen erweitert werden, um das Gesundheitsprogramm zahlungsfähig zu halten, teilte das Weisse Haus mit. Die im Januar in Kraft getretene Steuer von einem Prozent auf Aktienrückkäufe soll vervierfacht werden, um Unternehmen zu ermutigen, in ihr Wachstum zu investieren. Die Körperschaftssteuer soll auf 28 Prozent steigen, was deutlich über dem derzeitigen Satz von 7,8 Prozent liegt, die Bidens Vorgänger Donald Trump eingeführt hat. Auch eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um einen einstelligen Prozentsatz der in diesem Jahr zugewiesenen 816 Milliarden Dollar soll beantragt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.