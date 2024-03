Der Wahl im November steuert damit auf die erste Neuauflage einer US-Präsidentschaftswahl seit fast 70 Jahren zu. «Die Wählerinnen und Wähler müssen jetzt über die Zukunft dieses Landes entscheiden: Werden wir aufstehen und unsere Demokratie verteidigen oder werden wir zulassen, dass sie von anderen zerstört wird? Werden wir das Recht auf freie Wahl wiederherstellen und unsere Freiheiten schützen oder werden wir zulassen, dass Extremisten sie uns nehmen?», sagte Biden nach Bekanntgabe der Ergebnisse. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video sagte Trump, es sei keine Zeit zum Feiern. Stattdessen konzentriere er sich darauf, Biden zu schlagen, den er als den «schlechtesten» Präsidenten in der Geschichte der USA bezeichnete. «Wir werden unsere Grenzen schliessen. Wir werden Dinge tun, die niemand zuvor gesehen hat. Und wir werden die Wirtschaft unseres Landes zur besten der Welt machen», kündigte Trump an.