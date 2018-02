Der Gewinn von Ryanair stieg um 12 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Dublin mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Zum Gewinnzuwachs trug eine steigende Zahl an Passagieren bei, aber auch niedrigere Steuern. Der Umsatz kletterte bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2018 peilt die irische Rivalin von Easyjet und Lufthansa weiterhin einen Überschuss von 1,40 bis 1,45 Milliarden Euro an. Dazu beitragen sollen auch niedrigere Kosten. Von der guten Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren. Ryanair plant einen Aktienrückkauf in Höhe von 750 Millionen Euro, der noch im Februar starten soll.

Streiks zu Ostern

Ryanair macht sich nach den Turbulenzen der vergangenen Monate auf weitere Konflikte mit der Belegschaft gefasst. Sein Unternehmen werde den "lächerlichen" Forderungen der Piloten nicht nachgeben, erklärte Konzernchef Michael O'Leary am Montag. Zu Ostern drohten Streiks, räumte der Manager ein. Doch Ryanair sei bereit, die damit verbundene Beeinträchtigungen hinzunehmen.

Kurz vor Weihnachten hatte Europas grösste Billigfluglinie weitreichende Streiks noch in letzter Minute abwenden können: Der Konzern gab dem Druck der Piloten nach und erkannte Gewerkschaften in mehreren europäischen Ländern an. Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung.

Das letzte Vierteljahr 2017 hatte es bei Ryanair in sich. Schon im Herbst mussten die Iren massiv Flüge streichen, was sie mit "Dienstplanproblemen" begründeten. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Gewinn nach Steuern im dritten Geschäftsquartal um zwölf Prozent auf 106 Millionen Euro steigern. Für das Sommergeschäft dämpfte Konzernchef O'Leary jedoch die Erwartungen: Ryanair teile nicht den Optimismus der Konkurrenz, dass es in der wichtigen Saison mit den Flugtarifen aufwärtsgehe. In Europa waren die Ticketpreise zuletzt unter anderem wegen der Pleite von Air Berlin gestiegen.

(AWP/Reuters)