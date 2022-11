Binance nehme nach einer umfassenden Betriebsprüfung Abstand von der geplanten Transaktion, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Binance-Chef Changpeng Zhao hatte am Dienstag mitgeteilt, eine entsprechende nichtbindende Absichtsvereinbarung zur Übernahme von FTX.com sei unterzeichnet worden. Mit dem Schritt sollte ein Liquiditätsengpass beim Rivalen aufgefangen werden. Binance stand es frei, sich jederzeit aus der Vereinbarung zurückzuziehen. FTX war unter Druck gekommen, nachdem Zhao am Sonntag mitgeteilt hatte, sein Unternehmen werde die Bestände am FTX-token FTT aufgrund jüngster Erkenntnisse verkaufen.