"Alle Gelder sind sicher", schrieb Zhao Changpeng, Chief Executive Officer von Binance in Asien, diese Woche in einem Tweet. "Es gab Unregelmässigkeiten in der Handelsaktivität, automatischer Alarm wurde ausgelöst. Einige Konten wurden möglicherweise durch vorherige Phishing-Angriffe kompromittiert. Wir untersuchen noch."

All funds are safe. There were irregularities in trading activity, automatic alarms triggered. Some accounts may have been compromised by phishing from before. We are still investigating. All funds are safe. — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) 7. März 2018

Dann sendete er einen zweiten Tweet: "Wir haben die unregelmässigen Trades lokalisiert, sie werden rückgängig gemacht. Dank des schnellen Alarms sind alle Gelder sicher."

We have localized the irregular trades, they will be reversed. All funds are safe, thanks to the fast alarm. Please learn to secure your accounts against phishing. https://t.co/o3AGfYsWtW — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) 7. März 2018

Binance erklärte später, während eines zweiminütigen Zeitraums habe es "einen Phishing- und Diebstahlversuch in grossem Massstab" gegeben, und einige mit dem Angriff zusammenhängende Transaktionen konnten nicht rückgängig gemacht werden. Es gab keine weiteren Details.

Händler hatten sich zuvor im Panikmodus gezeigt, und suchten auf Reddit, Twitter und der Chat-App Telegram nach Hilfe. In der Telegram-Gruppe "Binance English", die fast 65.000 Mitglieder hat, sagten einige, sie hätten Tausende von Dollar verloren. Viele waren besorgt, dass die Handelsplattform gehackt wurde, während andere Frustration äusserten, weil Binance seine Möglichkeit, Gelder abzuziehen, einstellte, um den Vorfall zu untersuchen.

Konten von Benutzern vollständig geleert

"Ich habe alles verloren", sagte ein Benutzer namens Joey Raye in einer Nachricht. "Wenn Binance nichts erstattet, bin ich ruiniert."

Eine andere Person sagte, ihr Konto sei fast vollständig geleert worden, als jemand Zugang dazu bekam und 92.000 Dollar ihrer Kryptos für Bitcoins verkaufte, diese Bitcoins dann verwendete, um einen Token namens Viacoin zu kaufen und dann die Viacoins abzog. Drei Personen sagten gegenüber Bloomberg News, dass ihre Konten ohne ihre Erlaubnis zum Kauf von Viacoin verwendet wurden.

Viacoin ist laut Coinmarketcap.com die 151. grösste Kryptowährung. Ihr Kurs stieg am Vortag um 24 Prozent und gab dem Token einen Gesamtmarktwert von etwa 70 Millionen Dollar. Binance hatte am 4. Februar mitgeteilt, dass es Viacoin auf seinem Marktplatz gelistet hat.

Im letzten Monat hatte Binance mehrere selbstgesetzte Termine für eine Wiedereröffnung nach einem System-Upgrade verpasst, was zu einem Online-Backlash bei den Nutzern führte, die für mehr als 35 Stunden vom Handel und von Abhebungen abgeschnitten waren. Zu der Zeit gab es Spekulationen, dass Binance gehackt worden war. Zhao sagte, die Gerüchte seien nicht wahr.

(Bloomberg)