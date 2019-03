Beim Blick auf das bereits laufende Geschäftsjahr 2019 nennt das Unternehmen einige Meilenstein-Ziele, die es erreichen will.

Das auf Frauenheilkunde und Reproduktionsmedizin spezialisierte Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2018 laut Mitteilung vom Dienstag mit einem Verlust in Höhe von 76,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2017 hatte noch ein Minus von 66,9 Millionen zu Buche gestanden.

Dieser Verlust war in erster Linie durch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung getrieben, die 2018 bei 62,9 Millionen lagen (VJ 54,9 Mio).

Das Unternehmen hat bislang noch kein Produkt auf dem Markt. Daher zehrt Obseva vorerst von seinen Barmittelreserven. Diese lagen per Ende 2018 bei 138,6 Millionen US-Dollar. Ende Juni hatten sie noch bei 167 Millionen und Ende 2017 bei 110,8 Millionen gelegen.

Obseva ist erst seit Mitte Juli mit einer Zweitkotierung an der SIX gelistet, die Titel sind bereits an der US-Technologiebörse Nasdaq kotiert.

Für das Geschäftsjahr 2019 liegt der Fokus den Angaben zufolge auf den verschiedenen Pipeline-Projekten, die Obseva weiter voranbringen will. 2018 habe man gewaltige Fortschritte mit seiner Pipeline gemacht. Nun könne man den nächsten Schritt in Richtung Kommerzialisierung machen, wird Firmenchef und -mitgründer Ernest Loumaye in der Mitteilung zitiert. "Wir schauen mit Zuversicht auf die Phase-3-Daten für Nolasiban und Linzagolix in 2019, gefolgt von unserem ersten Zulassungsantrag, der so zeitnah wie möglich für Europa geplant ist."

