Geplant ist der Börsengang im Verlauf des zweiten Quartals 2018, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Der geplante IPO soll eine Kapitalbeschaffung im Umfang von 100 bis 150 Mio CHF ermöglichen, heisst es weiter. Das geplante Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen in der Schweiz und im Ausland bestehen, darunter auch an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA gemäss Rule 144A, teilt Polyphor ausserdem mit.

Emissionsbanken für den geplanten Börsengang sind die UBS und die Deutsche Bank, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agieren, sowie die Zürcher Kantonalbank und Cantor Fitzgerald als Co-Lead Manager.

Verwendet werden sollen die neuen Mittel insbesondere für die weitere Entwicklung von Polyphors wichtigstem Produktkandidaten Murepavadin, der sich aktuell in Phase III befindet. Murepavadin soll dereinst gegen Pseudomonas aeruginosa - einen besonders gefährlichen Keim in Spitälern - verwendet werden.

Polyphor selbst schätzt das Marktpotenzial von Murepavadin auf eine Grössenordnung von 2-3 Mrd USD für die Verwendung im Bereich von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen ein. Zusätzliches Marktpotenzial bestehe auch in der Entwicklung einer inhalierbaren Formulierung, so das Unternehmen.

Ebenfalls auf dem Weg zur Zulassung ist derzeit laut Polyphor der Immunonkologie-Wirkstoff Balixafortide. Dieser habe gute Ergebnisse in einer Phase 1b-Studie bei fortgeschrittenem metastasierendem Brustkrebs in Kombination mit dem Wirkstoff Eribulin gezeigt.

(AWP)