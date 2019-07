Laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag hat der Verwaltungsrat der Ausgabe von 3,05 Millionen neuen Namenaktien aus dem genehmigten Kapital zugestimmt, die von der US-Tochter Obseva USA Inc vollständig gezeichnet würden. Der Ausgabepreis liege bei knapp 7,7 Rappen je Anteil, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Kotierung an der Schweizer Börse erfolge "am oder um den" 23. Juli.

Obseva habe die Transaktion beschlossen, um dem Konzern zusätzliche eigene Aktien zur Verfügung zu stellen. Diese könnten dann in Zukunft zur effizienten Mittelbeschaffung sowie für Aktienpläne verwendet werden.

(AWP)