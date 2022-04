Man habe dafür eine neue Serie potenter und selektiver Wirkstoffe identifiziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

So habe man ein Programm für einen Substanz - ein sogenannter allosterischer Modulator - durchgeführt, die laut Addex das Potenzial hat, Schizophrenie und andere Arten von schwächenden neuropsychiatrischen Störungen zu behandeln. Voraussichtlich werde man dann im kommenden Jahr eine Auswahl für die möglichen klinischen Kandidaten treffen können, kündigte Addex an.

Die derzeit erhältlichen Antipsychotika zielten in der Regel auf Dopaminrezeptoren ab, was einen gewissen Erfolg bringe, heisst es in der Mitteilung weiter. Die gezielte Beeinflussung von Dopamin könne jedoch auch metabolische, kognitive und motorische Nebenwirkungen hervorrufen, was ihren therapeutischen Nutzen einschränke.

