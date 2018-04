Wie das Biopharmaunternehmen am Mittwoch mitteilt, wird Isavuconazol in der Studie in der Behandlung von tief sitzenden Mykosen untersucht. Konkret gehe es dabei um invasiver Aspergillose, chronischer pulmonaler Aspergillose, Mukormykose und Kryptokokkose. Laut den Angaben ist die Studie Teil eines verkürzten Entwicklungsprogramms. Bei erfolgreichem Studienabschluss plane Asahi Kasei Pharma, einen Antrag auf Marktzulassung für Isavuconazol in Japan einzureichen.

(AWP)