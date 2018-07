Der bisherige Finanzchef Oliver Walker übernimmt per sofort die Leitung des Biotech-Unternehmens von Simon Waddington. Dieser verbleibe aber bis Ende 2018 im Unternehmen und werde den neuen Firmenchef unterstützen und die Arbiet an der Technologiebasis vollenden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Verantwortung für die Finanzen werde der bisherige Finanz-Vizepräsident Alessandro Del Fabro übernehmen, heisst es weiter. Zudem wird dem bisherigem Marketingchef Scott Fabro zusätzlich die Verantwortung für das operative Geschäft übertragen.

Erst im Sommer des Vorjahres hatte Evolva einen Umbau mit Stellenabbau angekündigt, der per Ende 2017 auch zu einigen Abgängen im Topmanagement führte. Zuvor hatte der langjährige Chef und Mitgründer Neil Goldsmith das Unternehmen verlassen.

(AWP)