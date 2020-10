Konkret ging es dabei um den Einsatz des Kandidaten bei Patienten mit einer bestimmten Form von Gallengangskarzinom, einem bösartigen Tumor der Gallenwege, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. So habe Derazantinib Antitumor-Aktivität bei den untersuchten Patienten gezeigt.

Die präsentierten Daten stammen der Mitteilung zufolge von gepoolten Daten von 23 Patienten, die mit Derazantinib in zwei klinischen Studien sowie im Rahmen von so genannten "Early Access" und "Compassionate Use" Programmen behandelt wurden. Die Analyse habe für diese Patienten im Schnitt ein progressionsfreies Überleben von 7,2 Monaten gezeigt bei einer Behandlungsdauer von 8,2 Monaten.

(AWP)