Das sagt Konzernchef Jean-Paul Clozel laut einer Mitteilung vom Montag. Der Hauptfokus liege auf den Vorbereitungen für die Markteinführung von Daridorexant in den USA und der EU sowie für Clazosentan in Japan. Der Zulassungsantrag für das Schlafmittel Daridorexant sei am Freitag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht worden. Auch in Europa werde das Gesuch eingereicht und ein entsprechendes Gesuch für Clazosentan sei bei der japanischen PMDA gestellt werden.

2021 beginne zudem die große Phase-3-Studie mit Selatogrel für die Notfallbehandlung bei Verdacht auf Herzinfarkt. Zudem werde man in der zweiten Jahreshälfte weitere Ergebnisse aus einer Studie zu Cenerimod für Lupus und die Zulassungsstudie mit Lucerastat für Morbus Fabry erhalten, teilte Idorsia mit.

