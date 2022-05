Bei diesen Patienten, die damit an sogenanntem resistenten Bluthochdruck (Hypertonie) leiden, senkte Aprocitentan im Rahmen der Studie "Precision" den Blutdruck signifikant, wenn es zu einer standardisierten blutdrucksenkenden Kombinationstherapie über einen Zeitraum von 48 Wochen hinzugefügt wurde.

Bluthochdruck ist den Angaben zufolge einer der häufigsten kardiovaskulären Risikofaktoren. Immer mehr Menschen leiden daran. Einer aktuellen Studie zufolge leben weltweit mehr als eine Milliarde Menschen mit Bluthochdruck - eine Zahl, die sich in den letzten 40 Jahren fast verdoppelt habe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zwar könnten viele Patienten mit Bluthochdruck erfolgreich mit verschiedenen bestehenden blutdrucksenkenden Therapien behandelt werden, aber etwa 10 bis 20 Prozent der Betroffenen wiesen einen Blutdruck auf, der trotz der optimalen Dosierung von mindestens drei blutdrucksenkenden Medikamenten verschiedener pharmakologischer Klassen, hoch bleibe, womit dieser in die Kategorie resistente Hypertonie falle.

Wie Idorsia in der Mitteilung weiter erklärte, könnten Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2025 etwa 10 Millionen Patienten in den USA leben, die als Patienten mit resistenter Hypertonie eingestuft werden könnten und eine ähnliche Anzahl von Patienten in Europa.

(AWP)