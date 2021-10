Dies hat auch dazu geführt, dass das Unternehmen die Prognosen für die Kosten im laufenden Jahr leicht nach oben angepasst hat. Die liquiden Mittel dürften weiterhin bis 2023 reichen. In den ersten neun Monaten sind die Nettoverluste auf 45,9 Millionen Franken angewachsen nach einem Minus von 33,6 Millionen zum Halbjahr.

Der Barmittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Berichtszeitraum auf 71,6 Millionen Franken. Für das erste Halbjahr hatte Molecular Partners einen Wert von 52,5 Millionen ausgewiesen. Die liquiden Mittel beliefen sich per Stichtag 30. September auf 154,3 Millionen Franken. Die Gesellschaft sei bis ins zweite Halbjahr 2023 finanziert.

Beim Ausblick hat das Unternehmen seine früheren Aussagen leicht eingeengt. So werden 2021 neu Ausgaben im Bereich von 70 bis 75 Millionen Franken erwartet. Im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte das Unternehmen noch eine Spanne von 65 bis 75 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Beim Mittelabfluss geht Molecular Partners für 2021 von einem Brutto-Barmittelverbrauch von etwa 90 Millionen Franken aus. Darin enthalten sei eine Zahlung von insgesamt 20 Millionen, die an Novartis für die Herstellung der kommerziellen Lieferung zu zahlen sind. In den ersten neun Monaten flossen bereits 14,5 Millionen.

Schwerpunt weiter auf Corona

Mit Blick auf die Pipeline wird in der Mitteilung betont, dass die Coronabekämpfung auch weiterhin ein Hauptschwerpunkt in den Forschungsbemühungen des Unternehmens sei. So habe das Covid-19-Programm im dritten Quartal erhebliche Fortschritte gemacht. Mit der Rekrutierung von über 700 Patienten im Rahmen von zwei globalen Studien im Spätstadium habe man viel erreicht und stehe nun kurz vor zwei wichtigen Meilensteinen.

In den kommenden Wochen und Monaten bereite man sich auf die Bewertung der von den NIH gesponserten Studie für stationäre Patienten und auf die Daten aus der Phase-IIb/III-Studie EMPATHY für ambulante Patienten vor.

Aber auch für die beiden klinischen Immunonkologie-Programme habe man die Dynamik aufrechterhalten und das präklinische AML-Programm vorangetrieben.

