Das Biotechnologieunternehmen Relief Therapeutics wird an der New York University Langone eine Phase-2-Studie mit dem Mittel Aviptadil unter der Aufsicht der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA durchführen.

Das Mittel soll auf seine Tauglichkeit zur Behandlung von Covid-19 beziehungsweise den damit verbundenen Atembeschwerden (ARDS) getestet werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Studie läuft unter der Federführung des Partners NeuroRx.

In die multizentrische Studie würden Patienten aufgenommen, die bereits künstlich beatmet werden, hiess es. Dabei soll geprüft werden, ob Aviptadil dazu beitragen kann, die Fähigkeit der Lunge des Patienten zur Sauerstoffübertragung zu verbessern und die Sterblichkeit zu senken.

In den letzten Wochen hat Relief Therapeutics bereits weitere klinische Studien in Miami, in Philadelphia und Kalifornien gestartet. Aviptadil verfügt den Angaben zufolge über den Orphan-Drug-Status der FDA und der EU für den Einsatz zur Behandlung von ARDS, pulmonaler Hypertonie und Sarkoidose.

