Dazu brauche das Unternehmen möglicherweise auch frisches Geld, sagte der Manager der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden sehen, wie wird die Finanzlücke überbrücken." Denkbar sei auch, dass Idorsia Partnerschaften mit anderen Pharmaunternehmen eingehe. Die auf Herzkreislauf-Arzneien spezialisierte Firma wolle in fünf Jahren zwei bis drei Medikamente auf dem Markt haben.

Idorsia schloss das vergangene Jahr mit einem Verlust von 14 Millionen Franken ab und verfügte Ende 2017 über Barmittel von 1,09 Milliarden Franken. 2018 rechnet die Firma mit rund 390 Millionen Franken Betriebskosten. Idorsia wurde vergangenes Jahr von der Biotech-Firma Actelion abgespalten, nachdem diese vom US-Gesundheits- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) für 30 Milliarden Dollar geschluckt worden war. Die Amerikaner finanzierten das Unternehmen unter der Leitung des früheren Actelion-Chefs und -Gründers Clozel zudem mit einer Milliarde Franken und beteiligen sich daran. Zusammen entwickeln Idorsia und J&J ausserdem den Wirkstoff Aprocitentan zur Behandlung von therapieresistentem Bluthochdruck.

Vielversprechende Produkt-Pipeline

Clozel betracht die Forschungs-Pipeline von Idorsia als grössten Pluspunkt. "Geld ist auf der Erde nicht die am schwierigsten zu findende Sache. Im Pharmageschäft stirbt man, wenn man keine Produkte hat", sagt er. "Wir haben die Produkte und ich denke, das ist das Schlüsselelement." Vier Arzneien des Unternehmens stehen vor der letzten klinischen Entwicklungsphase, den sogenannten Phase-III-Tests. Weitere sieben Wirkstoffe gegen Herzkreislauf-, neurologische und immunologische Erkrankungen sind in früheren Entwicklungsstadien. "Wir wurden von verschiedenen Unternehmen kontaktiert und in Zukunft könnte es einige weitere Zusammenarbeiten geben", sagt Clozel. Neben J&J kooperiert Idorsia bereits mit dem Pharmakonzern Roche im Bereich Krebstherapie.

Clozel und seine Frau Martine, die Forschungschefin von Idorsia ist, sind mit einem Aktienpaket von insgesamt 26 Prozent die grössten Firmeneigentümer. Der Kardiologe will damit unter anderem für Stabilität sorgen: "Damit wir uns auf Entwicklung und Wissenschaft konzentrieren können und nicht auf die Frage, ob wir morgen gekauft werden." 2011 war der Finanzinvestor Elliott mit dem Versuch gescheitert, Clozels frühere Firma Actelion zu übernehmen.

Die Idorsia-Aktien stieg an der schwachen Börse um 4,5 Prozent auf 25,84 Franken. Zum aktuellen Kurs ist das Unternehmen gut 3 Milliarden Franken wert.

(Reuters)