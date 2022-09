In Kooperation implementieren die beiden Unternehmen ein Modul für Behandlungen mit Selbstinjektion in die digitale Therapielösung von Sidekick, wie Ypsomed am Donnerstag mitteilte.

Menschen mit chronischen Erkrankungen würde dadurch ein personalisiertes Patientenerlebnis geboten. Pharmakunden wird gleichzeitig ein digitales Therapiemanagementsystem zur Verfügung gestellt.

Das Modul zur Selbstinjektion werde klinisch validiert und in Übereinstimmung mit den geltenden FDA- und EU-MDR-Vorschriften für Software-as-a-Medical-Device (SaMD) entwickelt. Ypsomed plant zudem sein Dienstleistungsangebot im Bereich Digital Health und darüber hinaus mit zusätzlichen Partnerschaften weiter auszubauen.

(AWP)