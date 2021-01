Wie aus den Unterlagen hervorgeht, sollen dafür knapp 4,5 Millionen Aktien in Form von American Depositary Shares (ADS) in den USA angeboten werden. Jede ADS repräsentiere das Recht, sechs Aktien der Addex Therapeutics zu erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bereits Ende 2020 hatte Addex angekündigt, diese Finanzierungsrunde über ADS abwickeln zu wollen. Gleichzeitig werde man Investoren in Europa und in der Schweiz im Rahmen von Privatplatzierungen Aktien anbieten.

Addex-ADSs sind seit Ende Januar 2020 an der Nasdaq notiert. Der Schlusskurs der ADSs an der Nasdaq lag am 31. Dezember 2020 bei 13,40 US-Dollar, während die an der SIX kotierten Papiere am 30. Dezember zu 1,99 Franken oder umgerechnet 2,25 US-Dollar geschlossen haben.

(AWP)