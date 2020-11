Die chinesische Gesundheitsbehörde National Medical Products Administration (NMPA) habe diese dem Lizenzpartner CR Gosun erteilt, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Basilea erhält dafür eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Millionen Franken. Somit sei Zevtera neu in China für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Lungenentzündung sowie für erwachsene Patienten mit im Spital erworbener Lungenentzündung zugelassen, schreibt Basiliea weiter. Davon ausgenommen seien Patienten mit beatmungsassoziierten Pneumonie.

Basilea-CEO David Veitch sieht die Zulassung als Meilenstein. China sei aus kommerzieller Sicht weltweit der zweitwichtigste Markt für Patienten mit bakteriellen Lungenentzündungen. Derzeit sei Zevtera in wichtigen europäischen Märkten sowie in Ländern Lateinamerikas im Nahen Osten und Nordafrika sowie in Kanada zugelassen.

In den USA führt Basilea derweil mit Zevtera (Ceftobiprol) ein Phase-3-Programm mit dem Ziel einer Marktzulassung durch. Darin sei bereits eine Studie zu akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektionen abgeschlossen worden. Und bis in die zweite Hälfte 2021 soll eine zweite Studie in Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (Blutbahninfektionen) zu einem Ende geführt werden.

(AWP)