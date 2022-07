Der Vertriebspartner Knight Therapeutics habe von der zuständigen Arzneimittelbehörde die Zulassung für das Mittel zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit einer ambulant und im Spital erworbenen Lungenentzündung erhalten.

Wie Basilea am Dienstag mitteilte, löste die Marktzulassung eine Meilensteinzahlung von Knight aus. "Knight verfügt über eine starke lokale Präsenz in Brasilien und hat auf dem dortigen Markt bereits mehrere Antiinfektiva erfolgreich eingeführt", wird Basilea-CEO David Veitch in dem Communiqué zitiert.

(AWP)