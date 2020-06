Das System setzt künstliche Intelligenz ein, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Man erwarte, dass es in den kommenden Monaten in weiteren Ländern der Region Naher Osten zugelassen werde.

Um auch in den USA eine Zulassung zu erhalten, sei noch eine klinische Versuchsreihe nötig. Dies hatte man zwar bereits Anfang 2020 begonnen, dann aber wegen der Ausbreitung des Coronavirus weitestgehend gestoppt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Diese Versuchsreihe werde nun wieder aufgenommen und dürfte weitere vier bis sechs Monate dauern.

In der Mitteilung verweist Cosmo zudem auf positive Resultate, die man erst kürzlich gemeldet habe. Bei der Versuchsreihe erhöhte GI-Genius den Angaben zufolge die Adenom-Erkennungsrate (ADR).

