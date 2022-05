Gomez habe Moderna am Dienstag mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte der Biotechkonzern am Mittwoch mit. Er hatte seinen Posten erst am Montag angetreten, seine Berufung war im April angekündigt worden. Moderna verwies zur Begründung auf interne Untersuchungen bei Gomez früherem Arbeitgeber, dem Hersteller von Dentalprodukten und -technologien Dentsply Sirona, bei denen es unter anderem um die Finanzberichterstattung geht.

Gomez war seit August 2019 Finanzchef bei Dentsply gewesen, davor war er 13 Jahre beim Gesundheitskonzern Cardinal Health tätig, zuletzt auch als Finanzvorstand. Sein Vorgänger bei Moderna, David Meline, war in den Ruhestand gegangen. Er soll nun vorerst zurückkehren. Gomez erhält laut Moderna zwölf Monatsgehälter von insgesamt 700'000 Dollar und verzichtet auf seine Antrittsprämie und den Anspruch auf einen Bonus.

(Reuters)