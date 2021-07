Gemäss dem Update zu seinen Forschungsprogramm habe der Kandidat in einem In-vitro-Assay seine Potenz behalten und eine vollständige Hemmung aller neu auftretenden bekannten bedenklichen Varianten, einschliesslich der Delta-Variante, gezeigt, teilte Molecular Partners am Donnerstag mit.

Darüber hinaus teilte die Gesellschaft mit, dass die Phase-II/III-Studie EMPATHY mit ambulanten Patienten derzeit in fünf Ländern laufe und weitere Länder in den kommenden Monaten dazukommen dürften. Zwischenergebnisse werden für das zweite Halbjahr 2021 erwartet, vollständige Topline-Daten für Anfang 2022.

Auch bei der Phase-III-Studie ACTIV-3, in der stationär zu behandelnde Patienten aktuell in vier Ländern mit Ensovibep therapiert werden, dürften in den kommenden Monaten weitere Länder hinzukommen. Hierzu werden erste Daten für 2022 erwartet.

Die Daten seien am ersten virtuellen Event des Credit Suisse ESG Forum Switzerland vorgestellt worden, teilte das Unternehmen weiter mit. Ensovibep wird in Zusammenarbeit mit Novartis getestet und entwickelt.

(AWP)