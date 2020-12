In den kommenden Wochen werde die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik an gesunden Probanden getestet, teilte das Polyphor am Dienstag mit.

Konkret sollen Patienten mit dem Mittel behandelt werden, die an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose und an Pseudomonas aeruginosa-Lungeninfektionen leiden, also schweren Infektionen der Atemwege, die durch den gefürchteten Krankenhauskeim Pseudomonas aeruginosa verursacht wurden.

Das Antibiotikum Murepavadin wird laut Mitteilung über den oralen Inhalationsweg verabreicht. Die Rekrutierung der ersten Patientinnen und Patienten für die Studie werde in den kommenden Wochen erwartet.

(AWP)