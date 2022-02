Die Rückzahlung reduziert die wandelbaren Verbindlichkeiten um 15,2 Millionen Franken und die jährlichen Finanzierungskosten um 0,8 Millionen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Durch ein Umtauschangebot und durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2024 hatte Santhera einen Teil der nun ausgelaufenen Anleihe bereits im Mai 2021 vorzeitig zurückbezahlt. Die Anleihe wird nun von der Schweizer Börse SIX dekotiert.

Per Ende Januar 2022 wurden zudem Teile der neuen Wandelanleihe 2021/24 im Wert von gut 10,7 Millionen Franken gewandelt, so dass ein Restbetrag von knapp 19,6 Millionen im Umlauf bleibt. Ausstehend ist darüber hinaus eine private Wandelanleihe, ebenfalls mit Laufzeit 2021/24, in der Höhe von gut 12,7 Millionen Franken.

Santhera sieht die Rückzahlung als weiteren Schritt zur Stärkung der Bilanz. Die kurzfristigen Wandelschuldverschreibungen von ursprünglich 60 Millionen Franken mit Fälligkeit im Februar 2022 seien auf einen Betrag von rund 32 Millionen mit Fälligkeit im August 2024 fast halbiert worden.

(AWP)