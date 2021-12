Die Aktie von Idorsia legt am Montag im frühen Handel an der SIX um 3,4 Prozent auf 18,26 Franken zu. Am 15. Dezember war die Aktie auf 15,80 Franken abgesackt und erreichte damit den tiefsten Stand seit drei Jahren. Die Aktie hat in diesem Jahr 32 Prozent verloren.

Spätestens bis zum 8. Januar muss sich die US-Zulassungsbehörde FDA zum Hoffnungsträger-Medikament Daridorexant von Idorsia äussern. Dann wird sie entscheiden, ob das Schlafmittel in den USA künftig zum Einsatz kommen darf. Für Idorsia wäre das ein erster wichtiger Schritt in Richtung Pharma-Unternehmen. Noch verbrennt die Biotechgesellschaft des Ehepaars Martine und Jean-Paul Clozel aus Allschwil BL nämlich vor allem Geld. Mit einem eigenen Mittel auf dem Markt sollten dann aber in absehbarer Zukunft stete Einnahmen fliessen.

Eine besonders schlechte Zeit verzeichnete die Aktie im November. An 14 Handelstagen ging die Idorsia-Aktie laut Bloomberg-Daten nur einmal positiv aus dem Handel. Ein Grund für die anhaltende Kursschwäche war neben der allgemeinen "Risk-off-Stimmung" bei Biotech-Firmen, dass die zur Johnson&Johnson-Gruppe gehörende Cilag Holding im Oktober eine weitere Tranche ihrer Idorsia-Wandelanleihe in Aktien des Allschwiler Biotechunternehmens umgewandelt hatte. Mit der Ausgabe der neuen Aktien stieg das nominale Aktienkapital von Idorsia auf neu 8,84 Millionen Franken von bisher 8,36 Millionen Franken. Die höhere Anzahl Aktien veranlasste fast alle Analysten zu einer Reduktion der Kursziele.

Der Analyst von Jefferies meinte zudem, dass Idorsia ab dem zweiten Halbjahr 2023 weiteren Finanzierungsbedarf habe. Die Analystin von Barclays senkte desweiteren ihre Schätzungen wegen des Kandidaten Cenerimod, dessen Lancierung sie nun erst 2025 sieht statt wie bisher angenommen 2024.

Idorsia hat insgesamt elf Medikamente in den klinischen Phasen. Die erwartete US-Zulassung für Daridorexant könnte der Aktie neuen Schub verleihen, schrieb der zuständige Jefferies-Analyst, der die Aktie bei 30 Franken sieht. Die Bank Vontobel traut dem Mittel einen Spitzenumsatz von 1,3 Milliarden Franken zu.

Besonders betroffen vom Kursrückgang in diesem Jahr sind die Firmengründer Jean-Paul und Martine Clozel. Das Ehepaar verfügt über einen Anteil von 34 Prozent. Auch Johnson & Johnson mit einer Beteiligung von 23 Prozent (inklusive Wandelanleihen) erleidete Verluste. Idorsia wird aber auch von vielen Privatanlegerinnen und -anlegern gehalten, die sich von den Clozels eine ähnlich florierende Firma erhoffen wie Actelion. Diese wurde im Januar 2017 für 30 Milliarden Dollar an Johnson & Johnson verkauft.

(AWP/cash)