Der IPO im vergangenen Monat spülte Bioversys dann nochmals knapp 77 Millionen in die Kasse, so dass das Unternehmen den eigenen Angaben zufolge nun bis ins Jahr 2028 finanziert ist. Mit Blick auf die Pipeline bekräftigt Bioversys, in der zweiten Jahreshälfte die zulassungsrelevante Phase-III-Studie mit seinem Hoffnungsträger BV100 zur Behandlung von Spitalinfektionen mit Carbapenem-resistentem Acinetobacter baumannii (CRAB) starten zu wollen. Zudem soll eine Phase-I-Studie mit dem Wirkstoff in China durchgeführt werden.