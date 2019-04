Zwischen Januar und März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2018 waren 2,2 Prozent herausgesprungen. Der private Konsum, der mehr als zwei Drittel des BIP ausmacht, legte zu Jahresbeginn um 1,2 Prozent zu und damit nicht mehr so stark wie Ende vorigen Jahres. Als Wachstumstreiber erwies sich allerdings der Staat, der kräftig investierte.

In den USA werden Wachstumszahlen anders als in europäischen Staaten ausgewiesen und auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. Wachstumszahlen aus den USA und Europa sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

US-Präsident Donald Trump hat sich vorgenommen, das Wachstum auf mindestens 3 Prozent hochzutreiben - eine Zahl, die mit 2,9 Prozent 2018 fast erreicht wurde. Trump hat die Notenbank Fed dennoch beschuldigt, mit ihren Zinserhöhungen im vorigen Jahr der Wirtschaft geschadet zu haben. Mittlerweile hat die Fed auf Pausenmodus geschaltet. Sie entscheidet am Mittwoch über den Leitzins und dürfte nach Ansicht von Experten den geldpolitischen Schlüsselsatz weiter in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent halten.

(Reuters/AWP)