Künstliche Intelligenz (KI) wird einer Studie zufolge einen grossen Teil des weltweiten Arbeitsmarktes auf den Kopf stellen. In den Industrieländern seien bis zu 60 Prozent der Jobs betroffen, ergab eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Internationalen Währungsfonds (IWF). In Schwellenländern sei die Quote geringer, da dort handwerklich orientierte Tätigkeiten einen grösseren Anteil hätten. Weltweit müssten sich etwa 40 Prozent der Beschäftigten auf Veränderungen einstellen.