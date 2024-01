In dieser Woche könnten für den Sektor der Kryptowährungen wichtige Termine anstehen. Sie würden den Höhepunkt eines jahrelangen Vorstosses zur Einführung von sogenannten börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA markieren, mit denen direkt in den Bitcoin investiert werden kann (Spot-ETFs). Entsprechende Spekulationen hatten den Bitcoin bereits in den letzten Monaten angetrieben.