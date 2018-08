Die von den Gemini-Trust-Mitgründern Cameron und Tyler Winklevoss ins Leben gerufene Virtual Commodity Association ist um die Börsenteilnehmer Bitstamp, BitFlyer USA und Bittrex erweitert worden. Vertreter der vier Marktplätze werden sich im September zum ersten Mal treffen, um über die Einrichtung der Selbstregulierungsorganisation zu diskutieren.

Die Virtual Commodity Association soll Industriestandards entwickeln, Transparenz fördern und mit Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, einschliesslich der US Commodity Futures Trading Commission, um Betrug und Manipulation auf Märkten für digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ether zu verhindern. Am Montag benannte die Gruppe Maria Filipakis zu ihrer vorläufigen Exekutivdirektorin. Zuvor arbeitete sie für das New Yorker Department of Financial Services, wo sie an der Erstellung der Kryptowährungslizenz des Staates mit dem Namen BitLicense mitwirkte.

Die CFTC, die US-Börsenaufsicht SEC und andere Aufsichtsbehörden sind in hohem Masse auf Selbstregulierungsorganisationen angewiesen, um den Handel in allem Möglichen, von obskuren Swaps bis hin zu Aktien der grössten US-Unternehmen zu überwachen. Gegenwärtig hat keine Bundesaufsichtsbehörde direkte Autorität über den Kader von Börsen, die Kryptowährungen auf dem Spotmarkt handeln. Stattdessen gibt es ein Sammelsurium an Staatsgesetzen, das als rechtlicher Rahmen dient, was Kritikern zufolge zu Missbrauch und möglicher Manipulation einlädt.

Die Winklevoss-Zwillinge wollen einen Bitcoin-ETF einführen, aber als die SEC vor kurzem ihren Antrag zum zweiten Mal abgelehnt hat, verwies sie auf Bedenken, dass Bitcoin-Märkte nicht ausreichend auf Manipulation überwacht werden.

