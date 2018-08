Die Firma erwägt einen Plan, Depotdienste für Krypto-Fonds anzubieten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Bank würde die neuartigen Wertpapiere im Namen der Fonds halten und so das Risiko für Kunden verringern. Diese wollen sich vor der Gefahr schützen, ihre Investments durch Betrugsattacken zu verlieren.

Die Überlegungen sind im Gange, und es sei bisher kein Zeitplan festgelegt, wann die Gesellschaft die Dienste einführen wird. Ein formales Angebot von einer Institution wie Goldman Sachs würde eine glaubwürdige Unterstützung für Krypto-Fonds bieten und könnte den Weg ebnen, dass mehr Anleger auf die Anlageklasse setzen. Die Durchführung von Depot-Geschäften könnte auch zu anderen Geschäften führen, einschliesslich Prime-Brokerage-Dienste.

"Als Reaktion auf das Interesse der Kunden an verschiedenen digitalen Produkten untersuchen wir, wie sie am besten in diesem Bereich bedient werden können", sagte ein Sprecher von Goldman Sachs. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir noch keine Schlussfolgerung hinsichtlich des Umfangs unseres Angebotes an digitalen Inhalten getroffen."

(Bloomberg)