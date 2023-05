So sind laut Branchenportalen mehr als die Hälfte der Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain in den letzten Tagen auf diese sogenannten "Ordinals Inscriptions" zurückzuführen. Die hohe Anzahl an Transaktionsdaten führt indes dazu, dass immer mehr Überweisungen nicht durchkommen und auf ihre Ausführung warten, weil das Netzwerk überlastet ist.