Der Wahn rund um Bitcoin und Co. hat längst auch die Aktienmärkte erreicht. Gerade an der Börse in New York bringen sich immer mehr Unternehmen mit Themen wie den Kryptowährungen oder der Blockchain-Technologie in Verbindung. Wie das Beispiel des einstigen Getränkeherstellers Long Island Iced Tea zeigt, reicht alleine schon ein Namenswechsel aus, um dem Kurs der eigenen Aktie kräftig einzufeuern (cash berichtete). In den allermeisten Fällen gilt: Das Ganze ist mehr Schein als Sein.

In einer Strategiestudie verrät die Berenberg Bank nun, mit welchen Aktien sich vom Kryptowährungs-Boom und der Blockchain-Technologie profitieren lässt.

Beliebte Anlagetaktik führt nirgendwo hin

Bei den Anlegern beliebt seien vor allem der Kauf von Aktien führender Stromhersteller oder der Leerverkauf von solchen von Kreditkartenanbietern wie Visa oder Mastercard, so die Studienautoren. Denn während die Stromhersteller vom deutlich höheren Stromverbrauch profitieren, haben viele Zahlungssystemanbieter den Trend in Richtung Kryptowährungen oder die Blockchain-Technologie schlichtweg verschlafen.

Bei der Berenberg Bank hält man jedoch weder von Stromaktien, noch vom Leerverkauf von Aktien von Kreditkartenanbietern sehr viel. Der Grund: Aufgrund des hohen Energieverbrauchs dürfte dem Kryptowährungs-Abbau vom Gesetzgeber über kurz oder lang der Riegel vorgeschoben werden. Und bis die Kreditkartenanbieter die Konkurrenz seitens der Blockchain-Technologie zu spüren bekommen, kann es dauern.

Zwei Aktien für "Hartgesottene"

Stattdessen rät die Bank zum Kauf von Softwareaktien wie Accenture, Capgemini, Cognizant oder Luxoft. Sie alle dürften vom Kryptowährungs-Boom sowie von der Blockchain-Technologie profitieren. Dasselbe gilt für Hardwarehersteller wie Nvidia, AMD und TSMC. Wobei die Studienautoren darauf hinweisen, dass die Hardwarenachfrage auf längere Sicht wieder eine Abkühlung erfahren könnte.

"Hartgesottenen" Anlegern legen sie die Aktien von Softbank oder Overstock ans Herzen. Beide Unternehmen investieren in aufstrebende kleinere Firmen und Projekte aus den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain.

Kursentwicklung der Overstock-Aktie über die letzten drei Jahre (Quelle: www.cash.ch)