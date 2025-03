Besteht der Interessenkonflikte weiterhin?

Die BKW-Aktien werden derzeit nur von vier Finanzinstituten analysiert. In diesem Umfeld könnte eine so signifikante Kurszielerhöhung, insbesondere durch die UBS mit der optimistischsten Einschätzung, eine verstärkte Kursreaktion nach sich ziehen. Allerdings war das Verhältnis zwischen der UBS und BKW in der Vergangenheit nicht frei von Interessenkonflikten.