So haben sich die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin dem exklusiven Club vergangene Woche angeschlossen. Sie betreten damit eine Gruppe von den USA dominierte Gruppe, in denen sich insbesondere Tech-Unternehmer tummeln. Das geht aus dem aktuellen Bloomberg Billionaires Index hervor. Die acht reichsten Menschen der Welt halten zusammen ein Vermögen von mehr als 1 Billion Dollar. Zusammen haben sie dieses Jahr bereits über 110 Milliarden Dollar hinzuverdient.

Im Jahr 2017 war Jeff Bezos von Amazon die erste Person seit Microsoft-Gründer Bill Gates 1999, die den Meilenstein von 100 Milliarden US-Dollar erreichte. Gates Vermögen brach damals mit dem Platzen der Dotcom-Blase ein. Im Jahr 2019 erreichte Gates die Marke von 100 Milliarden Dollar erneut. Tesla-CEO Elon Musk und Mark Zuckerberg von Facebook

traten dem Club im vergangenen Jahr bei, als die Tech-Industrie im Zuge der Coronavirus-Pandemie enorm wachsen konnte und eine Beschleunigung der Umstellung auf Online-Dienste zur Folge hatte.

Bloomberg Billionaires Index: Die zehn reichsten Personen der Welt

Quelle: Bloomberg

Die US-Aktien erreichten am Freitag aufgrund des Optimismus über die wirtschaftliche Erholung einen neuen Rekordwert. Der Technologie-Index Nasdaq 100 ist in diesem Jahr mit um mehr als 7 Prozent gestiegen. Insbesondere Google-Mutter Alphabet konnte in den letzten zwei Wochen eine regelrechte Rally fahren. Page und Brin haben jeweils mehr als 20 Milliarden US-Dollar hinzuverdient, womit sie gemessen am Vermögenszuwachs zu den grössten Gewinnen in diesem Jahr gehören. Warren Buffett erreichte die 100-Milliarden-Dollar-Marke im März.

