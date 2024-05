«Ein Serieneinsatz der Brennstoffzelle ist bis zum Ende der Dekade sehr gut vorstellbar», sagte Zipse am Mittwoch bei der Hauptversammlung in München. Er kündigte «weitere Informationen» für den Jahresverlauf 2024 an. «Nach unserer Auffassung wird individuelle Mobilität in einer globalen Perspektive ohne Wasserstoff nicht die maximale Wirkung erzielen», betonte Zipse.