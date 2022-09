Im Vier-Wochen-Rückblick hat die Aktie des indonesischen Pharmaunternehmens, das an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, den Kurs um 500 Prozent gesteigert. Im Swiss Performance Index (SPI) ist das einsame Spitze. In der Ein-Wochen-Bilanz liegt der Kurs um 324 Prozent höher. Im Freitagshandel toppt Achiko mit einem Kursplus von knapp 23 Prozent den Handel ebenfalls.

Achiko war allerdings wegen fehlender Dokumentationen ab dem 27. Juni vom Handel suspendiert gewesen. Tags zuvor hatte Achiko die Jahresrechnung 2021 vorgelegt, die in ihrer Fassung laut der Regulatoren der SIX Group nicht dem Kotierungsreglement entsprach.

Der Kurs der Achiko-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten. Die Suspendierung zwischen Ende Juni und Ende August ist durch die gerade Linie sichtbar (Chart: cash.ch).

Für einiges an Verwirrung sorgte danach, dass für die Aktie trotz Suspendierung weiter Kurse sichtbar waren - auch bei cash.ch. Wie die SIX Group gegenüber cash.ch ausführte, hat danach zwar eine Preisbildung für die Aktie stattgefunden. Obwohl Orders nominal bearbeitet werden konnten, fand kein Matching statt. Das heisst, die Aktie hatte zwar einen Kurs, aber es gab keinen Handel mit ihr. Volumen indessen waren in den Charts nicht sichtbar.

Per Ende August hat Achiko die von der SIX geforderten, regelkonformen Dokumentationen über das Rechnungsjahr 2021 nachgereicht. Die Aktie ist deswegen seit dem Donnerstag, 1. September, wieder zum Handel zugelassen. Der Kursgewinn von rund 200 Prozent im Donnerstagshandel entsprach demzufolge wieder einem echten Handel mit dem Titel, der allerdings seit Anfang Jahr deutlich im Minus liegt (-72 Prozent) und aufgrund seines sehr tiefen Aktienprieses von 0,060 Franken ein so genannter Penny Stock ist.

Hauptgeschäft Diagnostik

Um die Eigenkapitalbasis zu stärken, gibt Achiko Wandelanleihen in der Höhe von 1,25 Millionen Dollar aus, die zu 0,059 Franken ausgeübt werden können. Darüber hinaus sollen Forderungen von Gläubigern aus Lieferungen und Leistungen umgewandelt werden.

Für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr verzeichnet die Achiko-Gruppe einen Nettoverlust von 9,2 Millionen US-Dollar. Die kumulierten Verluste belaufen sich auf 34,6 Millionen Dollar. Die Generalversammlung findet Ende September oder Anfang Oktober statt.

Achiko entwickelt diagnostische Lösungen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einem Begleit-App. Der Test und die App wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt. Achiko hat ihren Hauptsitz in Zürich.

(cash/AWP)