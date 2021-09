Die Aktie von BKW steigt am Freitag bis 0,8 Prozent auf 104 Franken, fällt dann aber etwas zurück. Mirabaud Securities erhöhte das Kursziel für den Energiekonzern auf 131 von 128 Franken und bestätigte die Einstufung "Buy". Die Aktie ist seit Anfang 2015rund 280 Prozent gestiegen, seit rund einem Jahr hat sich das Wachstum des Titels allerdings abgeschwächt.

BKW habe solide Resultate zum ersten Halbjahr abgeliefert, schreibt der zuständige Analyst. Allerdings sei im Gegensatz zu den letzten Jahren die Guidance nicht erhöht, sondern nur bestätigt worden. Mit Blick auf den Betriebsgewinn (EBIT) für 2021 ist er nun etwas weniger optimistisch als zuvor, dafür ist der Analyst mit Blick auf die langfristige operative Entwicklung nun positiver gestimmt. Dies deshalb, weil die Strompreise

deutlich gestiegen seien.

Das Halbjahresergebnis am Mittwoch war zum ersten Mal seit vielen Jahren "kein Paukenschlag", so ein Kommentar. Sie Aktie ging 4 Prozent zurück. Unter dem Strich legte der Reingewinn um 86 Prozent auf 209 Millionen Franken zu, was guten Renditen der sogenannten Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zu verdanken war. Im Vorjahr hatten diese wegen der Coronakrise eine negative Performance eingefahren. Ohne die Erträge aus den Fonds hätte der Gewinn mit 142 Millionen 8 Prozent unter dem Vorjahr gelegen.

BKW wächst immer weiter

Man habe klar weiteres Margensteigerungspotential, sagte Unternehmenschefin Suzanne Thoma am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der EBIT im Dienstleistungsbereich bereits überproportional um 59 Prozent. Man habe hier sowohl die Strukturen und Prozesse verschlankt als auch die Effizienz und die Zusammenarbeit im Netzwerk verbessert, hiess es.

Die BKW wächst immer weiter - vor allem dank Akquisitionen. Mittlerweile macht das Energieunternehmen einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Franken und hat über 10'000 Mitarbeitende in einem Netzwerk von rund 130 Firmen. Auch wenn Übernahmen und die Integration kostspielig sind, soll noch lange nicht Schluss sein.

Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Gesamtleistung des Berner Konzerns um 8 Prozent auf 1,65 Milliarden Franken. Das Dienstleistungsgeschäft, in dem die BKW auch künftig stark wachsen will, machte davon 737 Millionen aus. Im nicht-klassischen BKW-Bereich stammten fast zwei Drittel des Wachstums aus Akquisitionen. Das Dienstleistungsgeschäft erzielt zwar vergleichsweise tiefe Margen - diese sollen aber laut BKW-Chefin Thoma zulegen.

