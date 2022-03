Der Laborausrüster hat laut Analysten sowohl mit dem vorgelegten Zahlenset als auch mit dem Ausblick fürs angelaufene Jahr enttäuscht.

Zur Eröffnung am Dienstag brachen die Tecan-Aktien denn auch um rund 12 Prozent ein. Um 9.20 Uhr beträgt das Minus noch 9 Prozent auf 344,80 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI mit -0,84 Prozent ebenfalls deutlich nachgibt. Bereits in den letzten Monaten war es mit dem Aktienkurs von Tecan bergab gegangen, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf über ein Drittel. Nun wurde am Dienstag zwischenzeitlich mit 330 Franken ein neuer Jahrestiefpunkt markiert.

Insgesamt haben Analysten auf allen Stufen mehr erwartet. So hat Tecan zwar am oberen Ende der Guidance abgeschlossen. Doch für die zweite Jahreshälfte bedeutet dies ein organischer Umsatzrückgang von 10,5 Prozent, wie die ZKB vorrechnet. Im ersten Semester war es noch um knapp 50 Prozent nach oben gegangen.

Eine Entschleunigung war erwartet worden, doch dass diese so stark ausfiel, kam laut dem ZKB-Analysten überraschend. Das Zahlenset sei nicht sehr überzeugend, heisst es denn auch bei Vontobel. Allerdings erinnert die Bank auch an die hohen Vergleichszahlen beim Partnering Geschäft.

Auf Kritik stösst weiter die schwache bereinigte EBITDA-Marge. Diese dürfte zudem unter Druck bleiben. Für 2022 soll sie noch rund 20 Prozent betragen, wie Tecan bekannt gab. Auch hier hatten Analysten mehr erwartet. Allerdings hält die ZKB fest: Tecan veranschlage die anfängliche Guidance für das kommende Jahr stets vorsichtig, um sie auch zu erreichen. Angesichts der Unsicherheiten für 2022 sei dies verständlich. Dennoch müssen nun wohl einige Analysten bei ihren Schätzungen für Tecan über die Bücher.

(AWP)