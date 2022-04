Bei einer Frage scheiden sich seit jeher die Geister an der Börse: Soll man Aktien kaufen, die sich mitten im freien Fall befinden? Für Cathie Wood, ehemals gefeierte Tech-Investorin von Ark Investment Management, ist die Antwort klar.

Sie greift bei Aktien immer wieder in das sogenannte fallende Messer. Vor allem bei Werten, die bereits in ihrem Depot sind. Und von diesen "Opfern" gab es zuletzt viele in den Portfolios von Ark Invest.

Das neueste "falling Knife", bei dem Wood massiv ihre Position aufgestockt hat, ist UiPath. Das Unternehmen gilt als einer der Marktführer in der Herstellung von Robotic Process Automation Software. Mit diesen Produkten lassen sich Software-Roboter erstellen, welche zur Voll- oder Teilautomatisierung von Prozessen genutzt werden können. So können die "Software-"Roboter" von UiPath in die bestehende Infrastruktur eines Unternehmens integriert werden, um Rechnungen zu bearbeiten, Bestände zu verwalten, Kunden zu betreuen, Massen-E-Mails zu versenden, Daten einzugeben und andere sich wiederholende Aufgaben zu erledigen.

Die Aktie sackte am vergangenen Donnerstag um fast 30 Prozent ab, nachdem das Unternehmen maue Geschäftszahlen berichtet hatte. Noch schlimmer: Gegenüber dem Hoch vom Mai 2021 notiert die Aktie rund 72 Prozent tiefer.

Für Unmut am Markt sorgten einerseits die verfehlten Gewinn- bzw. Verlust-Erwartungen. UiPath meldete einen Verlust pro Aktie von 12 Cent, während der Markt nur mit Einbussen von 7 Cent je Aktie gerechnet hatte. Zwar konnte die Umsatzerwartungen mit 289,7 Millionen Dollar leicht geschlagen werden. Die Prognose sorgte jedoch für Enttäuschung und war hauptverantwortlich für den starken Rückgang der Aktie. So gab UiPath für das erste Quartal eine Umsatzprognose von nur 223 bis 225 Millionen Dollar ab, was unter der erwarteten Zahl von 247 Millionen Dollar lag.

Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen kaufte Cathie Wood Aktien im Wert von knapp 20 Millionen Dollar nach für ihre verschiedenen ETF. Damit besitzt Ark Invest nun 4,17 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien. Im wöchentlichen Kommentar von Ark Invest erklärte das Unternehmen, dass es "sehr von UiPaths Fähigkeit überzeugt ist, robotergestützte Prozessautomatisierung in viele Geschäftsprozesse in großen Unternehmen auf der ganzen Welt zu integrieren."

Wood ist mit ihrer Begeisterung über UiPath nicht alleine. Unter 21 von Bloomberg befragten Analysten empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, 6 setzen ein "Hold"-Rating, nur ein Analyst rät zum Verkauf. Dabei wird das durchschnittliche Kursziel bei 35,93 Dollar gesehen, was 63 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Auch die britische Bank Barclays sieht Angesichts der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Bewertung als Kaufgelegenheit.

Allerdings eignet sich die Aktie nur risikoaffine Anlegerinnen und Anleger. Trotz des massiv gefallenen Kurses ist die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10 noch immer hoch bewertet. Für ein Unternehmen, dass sinkende Wachstumstendenzen zeigt, ist das kein gutes Zeichen.