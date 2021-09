Der Aktienverkauf setzt sich am Dienstag im grossen Stil fort. Der SMI verliert über 1 Prozent, nachdem bereits am Montag ein Verlust von 1 Prozent resultiert hatte. Der Schweizer Leitindex steht nun über 1000 Punkte (oder fast 10 Prozent) unter dem Rekordhoch, das er Mitte August erzielt hatte.

Am Dienstagmorgen fallen viele Aktien mit Verlusten auf, die zuletzt deutlich zugelegt hatten. Investoren und Investorinnen sollten sie auf die Merkliste setzen, um günstig nachkaufen zu können. Hier eine Bestandesaufnahme:

- Partners Group: Die Aktie fällt über 5 Prozent. Das ist temporär der grösste Tagesrückgang seit 16 Monaten.

- Logitech: Die Aktie fällt 8 Prozent auf 82 Franken. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Dezember 2020. Am Dienstag ist das Handelsvolumen dreimal so hoch wie an einem durchschnittlichen Handelstag.

- Lonza: Die Aktie fällt 5 Prozent auf 676 Franken. Das ist der tiefste Stand seit Ende Juli.

- Bachem: Die Aktie fällt über 7 Prozent. Das ist der grösste Tagesverlust in den letzten 16 Wochen.

- Straumann: Die Aktie gibt 6 Prozent nach. Das ist der grösste Tagesrückgang seit elf Monaten.

- Sensirion: Die Aktie taucht bis 14 Prozent, der grösste Tagesverlust seit zwei Jahren. Die Aktien hatten in den letzten zwölf Monaten 120 Prozent zugelegt.

- Comet: Die Aktien brechen um 8 Prozent ein. Das ist der grösste Tagesverlust seit sechs Monaten. Das Handelsvolumen ist fünfmal höher als der Durchschnitt.

- Inficon: Die Aktien fallen 7 Prozent, der höchste Verlust seit 18 Monaten. Das Handelsvolumen ist dreimal höher wie normal.

(cash)