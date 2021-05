Der französische Leitindex Cac-40 bewegte sich 0,14 Prozent höher auf 6395,28 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,27 Prozent auf 7037,33 Punkte. In Deutschland, Dänemark, Norwegen und der Schweiz sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Minenwerte gaben europaweit nach. Die chinesische Regierung hatte hohe Strafen für Spekulation rund um Rohstoffe angekündigt. Peking will angesichts eines Höhenflugs der Preise von Materialien wie Aluminium und Stahl gegen Preistreiberei vorgehen, wie die Regierung bekanntgab.

+++

Abonnieren sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

Ähnlich die Situation in Asien: Für den Leitindex Nikkei-225 zunächst klar aufwärts bis auf 28'584 Punkte. Zuletzt schmolzen die Gewinne jedoch auf 0,2 Prozent zusammen und der Index schloss bei 28'364 Punkten.

Die Anleger zeigten sich zu Wochenbeginn in Asien damit ähnlich unentschlossen wie an der Wall Street am Freitag. Etwas mehr Optimismus gebe es in Japan allerdings hinsichtlich der bislang schleppenden Impfkampagne, hiess es. Ende der Vorwoche war auch der Covid-Impfstoff von Moderna zugelassen worden, der ab dieser Woche nun zum Einsatz kommen soll.

Chinas CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen der Festlandsbörse konnte sich nach einem schwachen Start zuletzt stabilisieren. Er legte um 0,2 Prozent zu auf 5145 Punkte. Der Hang-Seng-Index sank derweil in Hongkong 0,3 Prozent auf 28 381 Punkte.

Nachdem die am Freitag veröffentlichten Umfragen des globalen Dienstleistungssektors ein Rekordtempo beim Wachstum zeigten, blicken diese Woche die Anleger auf die Zahlen zum persönlichen Konsum und zur Inflation in den USA. Eine hohe Inflation würde die Gerüchte über eine frühere geldpolitische Straffung (Tapering) der US-Notenbank Fed befeuern.

"Mit solchen Ansichten über Wachstum und Inflation besteht das Risiko für Investoren darin, dass sich das Wachstum verlangsamt und die Inflation sich als vorübergehend erweisen", schrieben Analysten der Bank of America (BofA) in einer Notiz. Außerdem seien Tech-Aktien, die vor Kurzem noch als übergewichtet galten, jetzt wieder untergewichtet und würden wahrscheinlich von nachlassenden Inflationsängsten profitieren.

(AWP/Reuters)