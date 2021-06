Beobachter verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Tradingkaufempfehlung aus den Handelsräumen der Credit Suisse für die Valoren des Stromzählerherstellers.

Am Nachmittag haussieren Landis+Gyr Namen um 4,2 Prozent auf 70,85 Franken. Die Tageshöchstkurse liegen gar bei 71,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert hingegen nur um 0,4 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.

Wie einem Kommentar aus dem Aktienhandel der Credit Suisse entnommen werden kann, haben sich die Aktien von Landis+Gyr zuletzt ans obere Ende des seit Jahresbeginn entstandenen Seitwärtstrends vorgearbeitet. In Erwartung eines möglichen Grossauftrags aus den USA rechnet der Autor denn auch mit einem Ausbruch der Papiere nach oben. Auch in Japan sei der Stromzählerhersteller in Verhandlungen um grosse Aufträge, so schreibt er weiter.

In den Handelsräumen der Grossbank traut man den Aktien deshalb kurzfristig einen Anstieg bis auf 80 Franken zu. Darauf abgestützt spricht der Autor im Kommentar eine Tradingkaufempfehlung aus.

Erst vor wenigen Tagen bekräftigte der für die Credit Suisse tätige Analyst Patrick Laager die "Outperform" lautende Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 79 Franken für die Papiere. Die Argumente für die Tradingkaufempfehlung decken sich in etwa mit jenen Laagers.

Am Dienstag konnte Landis+Gyr einen wichtigen Dienstleistungsvertrag mit der japanischen TEPCO Power Grid verlängern. Der Stromanbieter unterhält das weltweit grösste Netz mit 28,4 Millionen installierten Stromzählern.

(AWP)