Eigentlich war es zu erwarten gewesen: Ein wirksamer Covid-Impfstoff würde die Börsenwelt wieder etwas zurechtrücken und die Corona-"Gewinneraktien" sinken lassen.

So war es denn auch am Montag: Nach der Bekanntgabe der Biontech/Pfizer-Meldung kam es zu einer heftigen kurzfristigen Sektorumschichtung. Vor allem Aktien aus dem Reiseumfeld waren plötzlich gefragt, die Titel von Lufthansa schossen zwischenzeitlich rund ein Drittel in die Höhe.

Die so genannten "Zu-Hause-Bleiben"-Aktien mussten dagegen empfindliche Verluste hinnehmen. In der Schweiz büssten Logitech und Zur Rose über 10 Prozent ein.

An der US-Technologiebörse litten viele Titel, darunter auch grosse Namen: Amazon minus 5 Prozent, Paypal oder Netflix minus 9 Prozent. Reiseaktien wie Expedia oder Booking haussierten dagegen.

Tops und Flops an der Nasdaq am 9. November 2020 (Quelle: Bloomberg)

Matt Maley, Chefstratege des US-Brokers Miller Tabak, empfiehlt Anlegern eine Umverteilung, und zwar nicht bloss in Value-Aktien (die in Phasen des Aufschwungs normalerweise gut laufen), sondern auch innerhalb des Tech-Sektors. Er sagt dies nicht wegen der Neuigkeiten bei Impfstoffen, sondern aufgrund des Endes des US-Präsidentschaftswahl. "Die Geschichte zeigt, dass sich die Märkte am Ende der Wahlen tendenziell erholen und die Federal Reserve bereit ist, viel Liquidität zur Verfügung zu stellen."

Eine Umschichtung in Chip-Aktien wäre daher eine gute Idee für den Rest des Jahres, sagt Miller gegenüber Bloomberg. Er erwartet bei diesen Aktien eine "starke Rallye bis zum Jahresende".

Umverteilung heisse aber nicht, dass nicht alles Geld aus den "Megacap"-Namen wie Facebook, Apple, Amazon, Netflix oder Google (die so genannten FAAANg-Aktien) gezogen werden müsse. Das Kapital müsse innerhalb des Tech-Sektors besser verteilt werden - eben auch in Chip-Aktien. Für Miller sieht der Chip-Hersteller Micron "sehr verlockend aus. Aber auch Nvidia, Texas Instruments, AMD oder Taiwan Semiconductor seinen eine Überlegung wert.

Am Schweizer Markt gibt es mit AMS und VAT nennenwerte Aktin von Halbleiter-Herstellern. cash.ch hat hat vor rund drei Wochen das Potenzial der Chipproduzenten analysiert. Zum Artikel geht es hier.

(cash)