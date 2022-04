Die Aktie von Holcim ist am Montagmorgen um 0,4 Prozent auf 43,16 Franken gestiegen. In den letzten vier Wochen hat die Aktie jedoch 4,9 Prozent verloren.

Die Vermögensverwalterin Oddo BHF senkt das Kursziel für Holcim auf 50 von 60 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Neutral". Im ersten Quartal dürften mit Ausnahme der USA alle Regionen einen Ergebnisrückgang ausweisen, schreibt Analyst Sven Edelfelt. Allerdings dürfte die Prognose für das um Zu- und Verkäufe bereinte Wachstum bestätigt werden.

Der Krieg in der Ukraine, so schreibt das Analyst weiter, habe sich bis jetzt nicht auf die Nachfrage ausgewirkt. Der angekündigte Ausstieg aus den Aktivitäten in Russland betreffe nur 1 Prozent des Umsatzes und EBIT.

Holcim bekomme aber die gestiegenen Energiepreise zu spüren. Investoren hätten auch weiterhin Bedenken bezüglich des CO2-Bilanz von Holcim, was sich auch an der historisch unterdurchschnittlichen Bewertung zeige.

(AWP/cash)