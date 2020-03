Nach dem Ausverkauf am Montag erholen sich die Apple-Aktien am Dienstag leicht. Sie fallen diese Woche trotzdem insgesamt 9 Prozent. Und seit ihrem Rekordhoch im letzten Monat haben die Aktien 20 Prozent verloren hat. Der Wert der Aktien könnte auch noch mehr zurückgehen, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, all seine Filialen ausserhalb von China zu schliessen.

Trotz dieses Ausverkaufs von Apple-Aktien verbleibe die Unsicherheit zu gross, um bei dieser Bewertung einzusteigen, schreibt Credit Suisse Analyst Matthew Cabral. Der Analyst wiederholte seine neutrale Haltung zur Apple-Aktie mit einem Kursziel von 290 Dollar. Seine vorsichtige Haltung liege einerseits darin begründet, dass die Apple-Filialen länger geschlossen bleiben könnten. Andererseits bestände die Möglichkeit eines breiten Rückgangs der Konsumausgaben.

Die Analysten der Wall Street bemühen sich derzeit, den Einfluss der Corona-Krise auf Apple und deren Aktienpreis einzuschätzen. Dies spiegelt sich auch in den Daten von Bloomberg wider. Die Konsensschätzung zum Gewinn von Apple im zweiten Quartal sank um 13 Prozent im Verlauf des letzten Monats.

Kurszielanpassungen folgen den Apple-Store-Schliessungen

Daher ist es nicht erstaunlich, dass gleich drei Firmen ihr Kursziel am Montag heruntersetzten. Die Investmentbank Goldman Sachs reduzierte das Kursziel von 300 auf 265 Dollar. Die Investmentbank schreib, dass in der momentanen Situation erhöhte Vorsicht gegenüber der globalen Nachfrage ausserhalb von China angebracht sei.

Das Investment-Research-Unternehmen CFRA senkt sein Kursziel von 350 auf 320 Dollar. Grund: Die Gefahr bestehe, dass die Filialen länger geschlossen blieben als angekündigt. Die Investmentbank RBC Capital Markets senkt ihr Kursziel von 358 auf 345 Dollar. Die momentane Bewegung böte eine Gelegenheit Anteile zuzukaufen, da der langfristige Ausblick positiv bleibe. Das angekündigte 5G iPhone böte Apple die Möglichkeit, mehr Smartphones zu einem höheren Preis zu verkaufen.

(cash/Bloomberg)