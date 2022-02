Vor diesem Hintergrund würden viele Anleger daher auf die "richtige Gelegenheit" warten. Favorisiert werden dabei vor allem die Sektoren Gesundheitswesen und Technologie, heisst es in der vierteljährlichen UBS-Umfrage "Investor Sentiment", die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Tech- und Gesundheitswerte favorisiert

Konkret gaben zwei Drittel der Anleger an, mehr als 10 Prozent ihres Portfolios in bar zu halten. Davon habe fast die Hälfte erklärt, auf den richtigen Zeitpunkt für Investition zu warten.

Für eine Investition hätten sechs von zehn Anlegern die Sektoren Technologie (63 Prozent) und Gesundheitswesen (59 Prozent) als sehr attraktiv genannt. "Angesichts der zu erwartenden Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren und des Wandels hin zu einer stärker digitalisierten Welt sehen die Anleger weitere Chancen in diesen Sektoren", lässt sich Iqbal Khan, Co-Präsident von UBS Global Wealth Management, in der Mitteilung zitieren.

Viele der befragten 3000 Anlegern und 1200 Unternehmern in 15 Märkten weltweit seien aber auch der Ansicht, dass die vergleichsweise hohe Inflation länger als 12 Monate anhalten wird. Grundsätzlich bleibe man im Anlegeruniversum aber optimistisch für die Aktienmärkten in den nächsten sechs Monaten: "Viele sehen eine Gelegenheit, Kredite aufzunehmen und Portfolioänderungen vorzunehmen", heisst es weiter.

Vorsichtiger Optimismus

Mit Blick auf die Schweiz sei der Optimismus der hiesigen Anleger im Gegensatz zu den übrigen europäischen Ländern eher gestiegen. So seien gut zwei Drittel der Schweizer Anleger der Ansicht, dass sich die Wirtschaft positiv entwickeln dürfte. Das entspreche einem Anstieg um 12 Prozentpunkte gegenüber dem dritten Quartal 2021.

Auch in Bezug auf den Aktienmarkt hierzulande zeigten sich die Investoren wieder erwartungsfreudiger. 68 Prozent der Schweizer Anleger seien optimistisch in Bezug auf Schweizer Aktien im Vergleich zu 46 Prozent im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Dennoch: Trotz des Vertrauens in den Markt bleibe man auf kurze Sicht vorsichtig: Nur bei drei von zehn Investoren sei geplant, in den nächsten sechs Monaten mehr zu investieren.

